2024總統大選競爭激烈，根據最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以38.48％的支持度拔得頭籌，國民黨參選人侯友宜的支持度為21.29％，民眾黨參選人柯文哲則開始倒退，支持度下跌至28.34％。對此，前立委郭正亮19日就表示，「民進黨的如意算盤是希望把柯文哲跟侯友宜打成差不多」，引發討論。

據《菱傳媒》今（19）日公布的最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以38.48％的支持度拔得頭籌，柯以28.34%居次，再來是侯友宜的21.29%；與同機構6月做的民調結果相比，賴的支持度略升0.72個百分點，柯支持度大幅降低2.95個百分點，侯則降低0.58個百分點，僅賴有些微的提高。

郭正亮19日在中天節目《綠也掀桌》中，對於這份最新的民調，是否代表432基本盤應該就是這三腳督最有可能出現的結果指出，「對，這個民調事實上柯文哲28.34％也是算高了，平常他就是一直在25％左右，侯友宜21％也比以往要高，因為這個民調的表態率超級高的」。郭正亮更提到，「他做三腳督的未表態的只有10幾％，這表示不表態現在開始恢復」。

郭正亮最後更說，「但侯友宜還是不夠高，賴清德往上飆，如果把它理解為選民對於泛藍或者是非綠長期混亂，感到不耐，因為38.48％是歷來最高，我看不出賴清德往上的理由，而民進黨的如意算盤是希望把柯文哲跟侯友宜打成差不多，我覺得是有點作用」。