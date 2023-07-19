Metoo事件狂燒，各界都有不少人出面指控性騷擾慣犯，演藝圈中藝人許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼都陸續被爆料，黃子佼一度情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，爆出風波後他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，今（19日）黃子佼助理代發2萬字長文，他提到在事件爆發後曾想過要淡出演藝圈，轉換職業跑道。

黃子佼今重開粉絲專頁，由助理代為發出2萬字長文，其中提到被爆性騷擾後，他一夕之間失去很多工作機會，「這些日子，我不斷自責懊惱又悲痛憤慨，就算，明天起，我想重新找回新的力量，但心路滿是坑洞泥濘與泡沫，感觸一言難盡。」他也有對未來職涯的擔憂，他熱愛這份工作，從16歲開始就開始實踐，也是他僅有的一技之長，「我想過，是不是該遠離舊環境？但我真的放得下從小就開始熱愛的表演嗎？我放得下買完聽完音樂就想到電台推廣的熱血嗎？我放得下主持的快感與成就感嗎？要大廚去改打職籃？職人一身本事，轉換是種悲劇與錯過。」

對此他無奈談到「等下！決定權不在我。只能躺平」，也惋惜好不容易走過這些年，他做了很多他感興趣的事物，形塑一個連自己都喜歡的正能量形象，他強調那不是刻意安排的人設或形象，那是發自真心，有心人絕對能感受出來。

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