台鐵驚傳有性騷擾慣犯出沒！一名女網友表示，今年4月起陸續在台鐵區間車上遇到同一名變態男子5次，對方趁著車廂內人擠人，瘋狂用下體狂頂女性屁股，今（19）日甚至一上車就「升旗」，但擁擠的車廂讓女網友根本無處可躲，她氣得拿手機拍下變態的面貌，並揭露固定犯案的時間、路段，提醒女性乘客千萬要小心。

「我總共遇到這變態5次了！」原PO在論壇《Dcard》氣憤發文，表示自己從今年4月開始，不斷遇到同一名變態男子，對方仗著上班尖峰時間的火車人擠人，「裝沒事一直碰妳」，不斷用下體狂頂原PO屁股。她觀察，這名男子固定搭乘新竹到基隆的區間車，總是在早上7點58分從台鐵鶯歌站上車，每次都是在第9號車廂，抵達台北車站後，再轉搭捷運藍線前往南港。

原PO指出，這名男子大約有170公分高，年紀30歲初頭，通常戴口罩，穿白色T恤、黑褲、白鞋，手拿咖啡色包包，「另一隻手會扶桿子然後用下體碰妳」，原PO說，過去她曾發現這名男子的行徑詭異，對方意識到被抓包後，趕緊中途下車跑到另一節車廂。

今日原PO終於逮到機會拍下這名男子的面貌，直說：「他一上車廂就是硬的狀態，那時候我頭低低的在發呆，剛好看到…車廂超擠根本躲不開」，原PO一度想用手機打字跟隔壁的其他男生求救，但始終無法鼓起勇氣，最後選擇上網發文示警，希望不要再有女生受害，並表示今晚就會去鐵路警察局報案。

對此，有另一名女網友驚呼，「我也遇過這個人！真的超級噁！」她回憶，當時這名男子也是挑下班尖峰時段下手，她已經不斷往前移動躲避，男子還是持續往前頂，她感覺不對勁趕忙逃往車廂其他地方，男子察覺被發現後則立即下車，沒想到火車開到桃園後，男子又突然出現，讓女網友嚇壞。而留言串中，也出現其他女網友表示曾遇過這名變態男子。

貼文曝光後，引發高度關注，其他網友紛紛留言，「看到照片傻眼，真的有夠噁心」、「心疼原PO，也還好你懂得保護自己先蒐證」、「太勇敢了吧！希望警察趕快把這隻豬繩之以法」、「被性騷擾不是妳的錯，妳有拍照已經很勇敢了」、「謝謝妳願意說出來讓大家知道，也提醒自己遇到這樣的人可以怎麼做」。

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