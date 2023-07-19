黃子佼上月捲入性騷風波後，就消失在幕前，神隱1個月的他今（19日）在臉書發出2萬字心聲，提到自殘當天送醫的場景，醒來後看到老婆孟耿如更爆哭喊：「為什麼要救我？」

黃子佼透露當天的自己已到臨界點，完全忘記與放棄美好的事物，「也徹底忽略愛我的和我愛的」，他也憶起老婆破門和呼喊他的聲音，直到傍晚自己才真正清醒，「但還沒有恢復說話能力與思考的速度。行動也緩慢。跟許多影視作品所演的一樣，我當時過度情緒化，無法拼湊現實，只有極不清楚的無意義喉音。」接著他開始哭泣，向老婆孟耿如說了第1句話：「為什麼要救我？」

他也透露孟耿如當天貌似產生心電感應，找到不在家的他，「她事後說，當天她用蠻力破門，稍作檢查後冷靜通報。接著在我耳邊呼喚我。」而他也很感謝醫護人員對他們的貼心友善陪伴與幫忙，「他們，看到了、聽到了我最脆弱憔悴的內外在。而我多麼希望他們記得的，是我過去在台上流暢的主持、自在的笑話、完整的穿搭。」

黃子佼也坦言在某個時候，想起了愛人和被愛的需要，也想起了女兒，「玉米～我才喊了兩個字就哭了。泣不成聲。我說不出的話是：爸爸真的很糟糕。」並向女兒道歉，「對不起，妳以後都要背負這爸爸的負面印象了」，但經過這件事後，他也體認到「原來還有人愛我或等我的愛？」

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