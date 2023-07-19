高雄清豐里一條水溝水溝蓋竟不翼而飛，出現一個大坑洞。高雄市議員白喬茵表示，這個大洞完全可以吞掉一個人，呼籲民眾不要偷水溝蓋。

針對水溝蓋不翼而飛，白喬茵今(19日)在臉書粉專貼文表示，不要這樣子好不好，很恐怖呢，這個大洞完全可以吞掉一個「白喬茵」。先跟大家抱歉，她這個月比較常在右昌一帶會勘，沒有注意到清豐里這個未加蓋的大坑洞，一直到昨晚有網友來臉書反映，他們今早才緊急請水利局來擺放三角錐，承辦也答應他們這兩日內派工修補。

白喬茵接著表示，請大家好心點，不要偷水溝蓋，這個月來都是靠全家便利商店的店員好心擺放補貨籃來擋住破洞，很難想像行人不小心跌進去，會受到什麼樣的重傷，更遑論小孩和長輩。

網友紛紛表示，「暈倒，有人偷竊公物？這樣很危險吔」、「所以1999和里長是虛設嗎？一定要官員出面才肯處理？」、「這晚上沒燈光，如果滑手機，沒看到的話會出人命」、「好危險」。