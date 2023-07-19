為響應國家六大核心戰略產業，雷虎科技（8033）5月底獲得經濟部核准，19日進駐經濟部高雄「海洋科技產業創新專區」（MTIC）。雷虎表示，水下載具（ROV）及水下無人潛艦海狼號（Seawolf 400 AUV），將可進一步使用國家級水下載具研究場域，進行水下無人載具驗證，全力爭取國防、海巡、商用、離岸風電及水下巡檢探勘商機。雷虎進駐國家級的MTIC，將加速推動水下潛艦，及各式水下載具群游（Swarm）等軍民兩用功能，並將於今年9月航太展正式展出。

經濟部「海洋科技產業創新專區」一期工程，設置「人培與產創中心」，2021年1月正式開幕啟用，第二期「離岸工程中心」，預計今年完成建置國際級深水池，規模為長36米、寬30米、深度12米，具備造風、造波、造流設備，以模擬台灣離岸風場環境條件，更能加速雷虎與財團法人金屬中心智慧載具移動實驗室（IVC）三機一體，結合人工智慧AI的發展。

雷虎已與IVC簽署合作意向書，雙方將共同利用此研究場域研發將人工智慧AI結合雷虎現有無人載具，三機一體，實現水面、空中及水下三機協作，水面無人船作為起飛平台，搭載無人機（UAV）及無人水下載具（ROV），UAV可檢測數百公尺高離岸風機葉片；而ROV可檢測數百公尺深水下風機基座，所有影像皆可上傳雲端，由大數據及人工智慧（AI）進行判斷，即時維修。

雷虎近年積極轉型至工業及軍用無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，去年及今年甫取得軍民通用T-400，及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格。

今年3月，雷虎正式對外發表無人潛艦原型機海狼號（Seawolf）400 AUV系統，長度達4公尺，重量約1,000公斤，航速2～7節，潛航可達8～10小時，建立新的不對稱作戰系統，以新型態的作戰思維，為國家國防安全，盡一份心力。