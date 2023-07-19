人人都知道運動有益健康，但許多忙碌的上班族做不到天天運動也是事實。周二（18日）發表於「美國醫學會期刊」（JAMA）的一項大型研究結果指出，把1個星期的運動量集中到周末分成1到2天執行，降低心臟病、中風等心血管疾病風險的效果平分秋色。這對周間忙於工作、照顧孩子的民眾而言是個好消息。

一般建議每周從市中度至高度體能活動的時間至少要150分鐘，但外界好奇這150分鐘集中於周末執行的效果是否等同於平均分攤於每天執行。英國《獨立報》、美國《哈佛大學報》報導，美國麻州綜合醫院研究人員針對「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）將近9萬人資料分析發現，效果差異不大。

研究人員說明，在針對上述疑問的研究之中，麻州綜合醫院本次與英國人體生物資料庫合作的研究規模最大。結果顯示，即使每個星期的中高強度運動集中在其中1到2天，仍可改善心血管的健康。

Good news for weekend warriors - a new study found that packing your exercise into two days is just as good as spreading it over seven. pic.twitter.com/SdjRCeJ5gx — The Project NZ (@TheProject_NZ) July 7, 2022

受試的8萬9573人透過腕式感測器記錄1周7天運動量、運動時間、運動強度。受測者之中，33.7%每周從事中強度、高強度運動時間不到150分鐘，屬於不積極運動者；42.2%則是活躍的「周末戰士」（weekend warrior），每周運動起碼150分鐘，而且至少半數以上的運動時間集中在1到2天；24%則是規律運動者，每周運動150分鐘起跳，運動時間平均分散於周間與周末。

經過年齡、性別、種族背景、菸酒習慣、職業狀態、飲食品質等因素調校之後的心血管疾病風險顯示，「周末戰士」心臟病發風險比不積極運動的人降低27%、天天運動者降低35%；「周末戰士」心臟衰竭風險降低38%、天天運動者降低36%；心房顫動（心律不整的一種）風險降低效果也相近，「周末戰士」減少22%、天天運動者降低19%；中風則各減少21%、17%。

至於未來進一步研究方向，研究團隊要探究「周末戰士」運動習慣是否與其他更大範圍的疾病罹患風險降低有關。