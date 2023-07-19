黃子佼日前遭捲「#MeToo」風波，在社群上以影片方式道歉後便再未更新社群。事隔多日，他今(19日)晚間首度於社群上發聲，以兩萬字長文寫下這段時間的心聲，內容除了他剖心自我的內心獨白外，也憶及上月19日後與家人間的種種相處，並相當感謝妻子對他的支持。

黃子佼今日在臉書上更新2萬字長文，寫下探索自我內心後的種種心聲。其中，也解釋了6月19日後自身的經歷。他坦言自己出院返家後：「很多天沒辦法正常過日子。思緒與動作依舊緩慢窒礙。我會看著窗外，想像著新鮮的空氣和我最喜歡的太陽溫度，看著風吹著樹，甚而看自己的皮膚特寫，發呆很久。」並透露自己想把這三十一天所想的事整理一下、反省一下、記載一下，「那些我的懊悔、我的糾結、我的想法都不一定是對的，但至少在這個月，我所經歷的每一吋思緒都是真實沸騰過的。」

黃子佼透露在這一個月內，他先處理各種情緒，後開始敢去倒垃圾，分擔家務，然後只出外三次，盡量不與外人接觸。也揭露妻子孟耿如近期的狀況，直言：「她在醫院代表出面露臉後，也停止對外發聲並暫停社群更新。所有該推動的公事停擺、既定工作連帶中止。包括產後她重新開始藝術創作，籌備一年多的個展，箭在弦上如期開幕，但也取消記者會與座談會、推辭戲劇拍攝等等等。」他向外界喊話：「我希望她可以趕快重啟她自己對外的精彩人生。懇求各位體諒／支持她。」

此外，黃子佼在文中也一一提及陪伴他身邊的人，感謝他們願意支持自己，並多次在文中感謝妻子孟耿如近期的陪伴，坦言：「遇到耿如的近十年來，不知道她給了我什麼力量，刪除了我很多要不得的劣根性。」並在文中提及今日是特別的日子，「明天，是她的生日。真的，永生難忘了？我真的太對不起她，除了影響她對外的發聲，對內也無法完整照顧好彼此。所以今天，除了是重生滿一個月。我一定要在此刻穩穩的出現。生日快樂。未來，許諾打造更好的老公、玉米爸，是我現在僅能給妳的禮物。」並向她道歉：「對不起。我只能用撿來的餘生好好彌補，我美麗善良勇敢善解人意又無敵堅強的妻子。這是我上輩子修來的，這輩子我也要好好修，學習她跟隨她，多用高我判斷事情。」

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