朴成焄（左起）、秀英、田慧振、安在旭出席《陌生人》記者會。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《陌生人》由田慧振、崔秀英主演，改編自韓國漫畫家鄭英融創作的同名網路漫畫，劇情描述擺脫傳統既定觀念的非典型母女吵鬧逗趣日常，崔秀英笑稱，她戲外也常喊大她13歲的田慧振「媽媽」，但每次都會被嚴厲禁止，而因為演出《黑暗榮耀》反派爆紅的朴成焄，這次改邪歸正，飾演外剛內柔的派出所所長，讓觀眾看見他不同以往的暖男魅力。

以往形象霸氣強悍的田慧振，這次扮演物理治療師「恩美」，她在高中時生下女兒並獨自將她扶養長大，是個美麗活潑的女性，不過看在職業是警察的女兒「珍熙」（崔秀英飾）眼裡，她卻是個有點不靠譜的媽媽，2人雖然是母女卻又像陌生人般同住一個屋簷下，田慧振說：「我是第一次飾演這麼奔放沒有底線的角色，劇本非常新鮮有趣，人物關係跟故事描寫方式都很獨特，吸引了我的目光。」

2人近日上節目宣傳時，崔秀英笑說：「能跟田慧振前輩演母女，對我來說真的是一份大禮，也讓我有機會更靠近前輩了，我一直是她的粉絲，我們之間有一個共同的友人，我甚至曾經纏著對方，讓我跟前輩視訊通話。」田慧振回應：「我跟外界一樣，合作前覺得她就是少女時代的秀英，但是在劇本閱讀會上，我被她嚇到了，因為她為了配合角色，連說話的語氣都調整過，我當下就覺得這部戲成了，她讓人感到很安心，不過就是性格有點多事，是個沒法老實呆著的人。」

一旁的崔秀英笑喊：「我家附近有個市場，有次我去裡頭的餐廳吃飯，我本來以為坐我旁邊的客人是一對閨蜜，但沒想到過了一會兒，其中一個女生居然喊了一聲『媽～』，我聽到後就去跟她們搭話了，還一起喝了點酒。她們就跟我們劇裡角色一樣，媽媽在很年輕時生下女兒，所以我連這次新劇的內容都跟她們聊了一輪。」被虧簡直就像愛到處和人閒聊的登山大叔。

田慧振、崔秀英這次在劇中分別和安在旭、朴成焄組CP，聊起因為在《黑暗榮耀》中飾演反派「宰寯」一角而大紅的朴成焄，崔秀英說：「《黑暗榮耀》是在我們的戲拍攝過程中播出的，那裡的他跟我們在現場見到的他，根本是不同人，他笑聲很獨特，戲外像大媽一樣，到處都充滿他的笑聲。」朴成焄坦言，該劇播出後，不管走到哪都有人喊他「宰寯」，甚至連在《陌生人》記者會上，記者也一時口誤喊他「宰寯」，他見狀機智自嘲地說：「大家好，我是飾演朴成焄的全宰寯。」

首集中，崔秀英因為無辜遭警署內部醜聞牽連，被調職下放成派出所巡查組長，心情糟透的她回到家，竟目睹媽媽田慧振正看著情色影片DIY，見到她後，還若無其事地起身問她要不要點炸雞來吃，過於衝擊的畫面，讓她無法相信自己的雙眼，她不知所措地詢問好友是否看過媽媽自慰的樣子，還說：「要幫她買些情趣用品嗎？她目前都是用手而已。」突如其來的爆料，讓好友聽了忍不住噴了她一臉啤酒，她也說到做到，貼心地帶著媽媽去逛了情趣用品店。

而朴成焄在《陌生人》裡的登場同樣令人印象深刻，他在劇中飾演崔秀英的警界學長「載元」，兩人格外不對盤，他一早騎車出門，經過崔秀英跟田慧振母女家樓下，竟被從天而降的內褲蓋頭，從此跟崔秀英結下不解之緣，成為歡喜冤家。

《陌生人》每週一二晚間22點在愛奇藝國際站播出。