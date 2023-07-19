金門某國中陳姓代課老師長期以拍照為由，邀約熱舞社女學生穿著「蘿莉風」服裝供其拍攝性感照，甚至曾要求不穿內褲，令女學生「不舒服」提告性騷擾，調查結果認定性騷擾案成立依法處以「終聘」。陳姓狼師在收到書面通知後提出申復，表示「自己沒有犯意；強調是為了幫熱舞社宣傳，才會拍照」，校方也為此召開性平會審議，決議申復無理，遭到駁回。

這起在金門地區鬧得滿城風雨的國中狼師性騷擾案，從4月中案發到本月17日公布調查報告整整拖了3個月，不少民眾議論紛紛質疑校方有「包庇」之嫌。為此，縣府教育處長孫麗琪今（19）日下午對外說明表示，此案原要求校方在2個月內要做結案，但牽涉到調查委員對時程的掌握，在過程中有遇到疑義，因為卡在進行交叉比對，又有新增關係人，學校的性平會提出延長調查1個月，為讓事件調查更清楚才同意展延。

孫麗琪說，該案教育處從頭到尾都高度關注，調查結果認定這名老師惡行重大，與社會期待相悖，造成學生、家長、校園不安，性騷擾屬實且情節重大，依法終止聘約，並終身不得聘任為兼任、代理及代課教師，並將通報全國不適任教師資料庫，亦不得在補習班等相關機構執教。

據了解，校方在6月30日將調查結果以書面通知這名陳姓老師，陳師竟在7月7日提出申復為自己辯駁，他說「自己沒有犯意；強調是為了幫熱舞社宣傳，才會拍照」，學校為此也於同日召開性平會針對陳姓老師的陳述意見進行審議，決議申復無理，駁回。

至於校方是否有涉及民眾質疑之「包庇」、「拖延」等行政疏失，孫麗琪強調，8月7日會將調查報告提交縣層級性平會進行更嚴謹的審議，釐清程序、勿枉勿縱。

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