無子西瓜基金會與林口文化小作所19日舉辦「青銀共融」體驗活動，由唐寶寶與身心障礙青年陪伴銀髮族長輩在林口社宅一起製作手工香皂、玩大富翁及疊杯，實踐青、銀、障共融共好的社區生活。

林口文化小作所是由新北市社會局委託唐氏症基金會辦理，位在特教學校內，由老師和社工指導學員各項工作技能以及訓練生活自理，社會局主秘黃逢明表示，透過「林口大富翁」主題課程和手工皂體驗活動，讓他們在學習後走入社區，與社區長輩融合，也增加唐寶寶的自信和社交能力。

無子西瓜社福基金會執行長姚霽光表示，該基金會由前監察院長王建煊夫婦所創辦，要為膝下無子的長輩服務，也在林口起造天使居，未來要提供無子嗣的長輩安養。這次與唐氏症基金會和國家住都中心合作，一起在林口社宅舉辦融合活動，希望帶給社區長輩更多活力與歡樂。

國家住都中心營運管理組長林俊豪說，林口社宅與新北市政府和NGO組織密切合作，成功在區內推動各項社福據點，包含身障、婦女、兒少、銀髮等，如此成功經驗也成為全國各縣市取經學習的榜樣。

唐氏症基金會公益行銷處副處長張菁菁表示，6位唐寶寶都是林口小作所優秀的學員，在學習製作手工皂之後，也願意將這項技藝傳承教導給社區的長輩，從切皂到煮皂、選顏色和挑精油味道等，都設計成小關卡，帶領長輩製作屬於自己的手工皂。