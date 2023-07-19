黃子佼捲入「#MeToo」風波後，上月19日在社群上以影片的方式發聲致歉，不過事後便未更新社群。事隔一個月，黃子佼再度發聲，以萬字長文寫下自己沉澱後的心聲，並於文中透露自己在事發後的經歷。

黃子佼在文中坦言19日事發後：「直到傍晚，我才真正的醒來，但還沒有恢復說話能力與思考的速度。行動也緩慢。」接著受到翻湧而出的情緒影響，忍不住哭泣，並對著妻子孟耿如開口說了第一句話：「為什麼要救我？」

此外，黃子佼指出自己事發後出院返家休養時：「很多天沒辦法正常過日子。」除了在醫院內便刪除手機內的社群APP，也完全不碰手機，「直到八天後，我才敢拿手機看個人社交軟體傳來的訊息（之後分批慢慢看完）。十天後，那麼愛拍女兒的我才又拍下她第一張照片。十七天後，我才敢請助理把社群網站的部分私信截圖給我看。」認為自己後來很需要這些力量。

此外，黃子佼也在別的段落中憶及返家後自己的改善過程，「我還記得，事發後第九天，我才有能力跟摯友開口緩緩說話；我還記得，第十天，我跟太太悶在家的負能量讓情緒緊繃，不小心鬥嘴；我還記得，第十二天，我終於沒有頻尿及坐在馬桶上卻不易排尿的狀況。（應該是穿尿布、插導尿管後，遺留在身體記憶的後遺症）。」另外，黃子佼也再度憶及自己面對社群訊息的心聲：「而在我渾渾噩噩間，開始提氣看社交軟體訊息／簡訊的時候，我記得我回覆的，很抱歉，都是同一句話：『謝謝你，對不起我讓你失望了。』這是當時我唯一的情緒，至今也沒有變。過程裡，感謝身邊的朋友和長輩，在必要的時候幫忙陪老婆與分擔帶女兒（老婆嚴加看顧著我，戰戰兢兢深怕歷史重演），包括保母自主貼心取消休假、加班。」並再度道歉：「謝謝你們，對不起我讓你們失望了。」

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