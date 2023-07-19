為期兩天由日本戰略研究論壇（JFSS）舉辦的台海危機兵棋推演16日在東京閉幕，同時這是JFSS第三度舉行台海兵推，更是台灣首度受邀參加。而國防院也在19日表示，這次兵推我方有效阻止從新北八里至新竹南寮一帶登陸的解放軍向內陸推進。對此，退役少將栗正傑19日就表示，「日本這個兵推他不是戰略的層級，它比戰略還高，是韜的層級」，引發討論。

栗正傑19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個兵推，毛澤東有講過一句話，『戰略上面你要藐視敵人，戰術上面你要尊重敵人』」，栗正傑認為，「日本這個兵推他不是戰略的層級，它比戰略還高，是韜的層級，武韜三略，我的層級只是戰術層級，必須要尊重敵人」。

栗正傑更說，「我今天講這個兵推，要從戰術上來看，第一個敵人會有多少人登陸，他是多少輸具你要講出來？不能不講，野馬氣墊船有沒有用？你要知道用多少兵力，如果敵人只有1個營登陸，你用10個旅去打他，當然可以把它殲滅在灘頭，問題是不是這樣？再來是用什麼樣的武器？」

栗正傑最後更表示，「還有一個很重要的，作戰一定是主登陸、助登陸、洋登陸三種登陸方式都有，那你中南部還有沒有兵力去防守敵人？如果他洋登陸變主登陸，那你中南部海灘還守不守？這個兵推韜的層級，已經是都沒有敵人了，但還是要尊重敵人，有多少武器、載具都要弄清楚」。