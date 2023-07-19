藝人黃子佼身陷性騷醜聞，沉寂一個月後再開臉書，貼出兩萬字的道歉文，對毀滅式爆料提及的人事物表達歉意，坦言「不用原諒我，都是我的錯」，也透露自己當下身心靈萬念俱灰，才會選擇玉石俱焚。

黃子佼在道歉文中說，「我相信在過去這一個月，有很多人針對相關事件做了很多分析和敘述，我不敢看。只有少數人傳了兩篇文章給我，其中一篇是吳若權老師，透過他的解讀，確實直白的說出了我的潛台詞」。

黃子佼毀滅式爆料後，藝人黃錦雯在臉書分享吳若權文章，在文中解讀黃子佼的心態，「不堪提起的往事，被受害的當事人揭穿，導致人設翻車之後，自認為已經改過向善的你，覺得所有努力都白費，於是玉石俱焚。好像一個雖然沒有受到法律制裁，但多年來已經把自己當作更生人，對於洗白的前功盡棄，頓時再度陷入沒有希望的無底深淵。」

吳若權文末也鼓勵黃子佼，「而今，你已經主動讓大家看到你的軟弱；接下來，試著為了別人(曾經的受害者、你的家人與女兒)再勇敢一次。認錯、道歉、彌補，真的很不容易；但其實你已經出發！」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。