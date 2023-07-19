2024總統大選，在野勢力能否團結成為牽動選舉結果關鍵。民眾黨主席兼總統參選人柯文哲18日態度曖昧表示，再拖1、2個月有時候真的水到渠成，機會到處會跑出來，可是能不能成功還是看環境。民眾黨立委賴香伶今(19日)則坦言，民眾黨有一半的中央委員其實並不同意藍白合、白藍合，不同意的原因，就是擔心「民眾黨未來還在嗎?民眾黨還能發展嗎?」不過主持人趙少康則認為，像不分區立委席次等問題，若雙方能談好，民眾黨就不會消失，「國民黨寧願多讓一點，不讓你也沒有了！」

賴香伶今在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨是百年大黨，有一定實力的陸軍存在，也有14個黨籍的地方首長，以政治現實來看，柯文哲應該也知道僅靠自己的能力就想當選，機會並不算高。

賴香伶也坦言，民眾黨在區域立委選舉上，能推出的人數並不多，因為人才真的不好找，那柯文哲也還是認為，如果有一個好的模式，大家共同來努力，也許到10月的時候就能水到渠成。

但賴香伶強調，民眾黨還是要考慮到，在2024大選之後的延續性，除了在個人總統選舉上努力，柯文哲作為黨主席，對於政黨的未來也有一定的擘劃。她也透露，對於藍白合、白藍合，「中央委員裡，我覺得有一半並不同意」，而不同意的原因，就是擔心「民眾黨未來還在嗎?民眾黨還能發展嗎?」

不過主持人趙少康認為，民眾黨不會消失，除非是民眾黨與國民黨合併成一黨，那國民黨也不在了，而另一種可能，就是民眾黨還在，只是大家可以談好，像是不分區席次的分配都可以查出來，「國民黨寧願多讓一點，不讓你也沒有了！你以為你有什麼東西，這都可以談的」。

趙少康說，2004年「連宋配」多難談，最後也有談成，也不一定說柯文哲民調高就當正的，還是要以整體來看，當年宋楚瑜的民調也比連戰高，但宋楚瑜知道國民黨有基礎、有力量，今年國民黨也有14席地方首長和30幾位立委，力量也不容小看。