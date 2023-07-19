美國衞生與公眾服務部（HHS）日前向大陸武漢病毒研究所發出通知，告知將停止對該研究所的資助，原因該研究所在新冠病毒溯源調查中未能配合提供相關文件。

據《星島日報》報導，西方國家曾懷疑中國科學院武漢病毒研究所是新冠病毒外洩源頭，但世衛組織的調查並沒有明確的結果。HHS指出，武漢病毒研究所無視美方要求，疑似違反生物安全準則並構成風險，不只之前違反，現在和將來也可能繼續違反美國國家衞生研究院（NIH）的相關準則，故決定即時終止相關資助，減低任何潛在的公共衞生風險。

HHS發言人稱，自2020年7月以來，該研究所已沒有從NIH獲得過任何資金。美國政府決定武漢病毒研究所今後沒有資格再獲得聯邦資助，包括新合同、撥款和其他交易。

報導說，武漢病毒研究所尚未對此作出回應。

據了解，美國能源部曾根據新的情報對新冠病毒溯源問題得出結論，認為病毒從中國實驗室洩漏的可能性最大。不過，《紐約時報》指出，美國情報機構對能源部結論的信心程度為「低度」（low confidence），因為情報機構對新冠源頭的看法並不一致。

中國外交部發言人毛寧在答覆媒體詢問時曾表示，新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。有關方面應當停止翻炒「實驗室洩漏」論調，停止抹黑中國，停止將溯源問題政治化。