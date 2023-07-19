「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）在心理驚悚影集《擁擠的房間》（The Crowded Room）演出男主角「丹尼」同時擔任監製，付出極大心力，他表示：「這是我做過的最艱難的工作，但同樣也是最有價值的工作。」該劇在爛番茄觀眾好評達90％，但影評反應則是褒貶不一，湯姆霍蘭德不畏負評，仍以高EQ回應，並將此情況比喻為「英國足球隊托特納姆熱刺的球迷」，他侃侃而談：「支持一支從未贏得過任何勝利的球隊是非常困難的，因此教會我要『非常有彈性』」。

《擁擠的房間》故事走向曲折，隨著影集即將進入尾聲，也越來越撲朔迷離，日前湯姆霍蘭德自己也在IG發佈一張「丹尼」的自拍照，眼神不正常放大且空洞出神，並寫道「第8、9、10集將來到全劇的新巔峰。」果然在第8集中，出現令人驚呆的發展，湯姆霍蘭德在酒吧廁所中演出男男親熱畫面，

讓網友留言「簡直快瘋掉」，他在劇中呈現的肢體細節和細膩演出，影評也給予評論：「無論你喜不喜歡這部影集，都不能否認霍蘭德是一名出色的演員；他的表現無疑是現象級的演員；證明了自己是一個取得一系列成功的後起之秀。」

《擁擠的房間》故事聚焦在 1979 年的紐約，湯姆霍蘭德飾演的丹尼蘇利文因一起槍擊案件被捕，亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）飾演調查員莉亞古德溫，透過一連串的審問，丹尼的人生故事就此展開，莉亞必須解開丹尼背後的謎團，並揭開他神秘的過去，迂迴曲折的故事也將逐漸改變丹尼的命運。《擁擠的房間》最終集將於7月28日在Apple TV＋播出。