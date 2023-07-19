新安東京海上產險歷經多次增資，走過防疫險風暴，現在著手推動企業識別標誌 (CIS)更新，宣示正式成為東京海上集團(TMHD)成員；為強化品牌與集團的連結，今全台首播的最新年度形象廣告，率先採用與集團一致的藍色螺旋體環抱金球圖像，象徵與客戶共享繁榮的願望和決心，字體流線、充滿設計感和現代感，讓消費大眾感受到新安東京海上重新出發，展現朝氣蓬勃的品牌形象。

新安東京海上產險正緊鑼密鼓推進更新企業識別標誌，其中Logo的中英文字體由原先的類新細明體轉向較具現代感的圓潤設計，圖像中的金球則代表人類與地球的珍貴價值、藍色螺旋體意涵智慧、聰明、未來與親和力、充滿動感的螺旋體則是新安東京海上未來的創造力和增長潛力，以此輕擁著地球和客戶，宣示邁向成為好公司的信心與決心。

新安東京海上產險煥然一新的CI搶先於最新年度形象廣告《感謝篇》中亮相，全新形象廣告背景音樂採用日本抒情歌曲，傳遞細膩、溫暖的日系風格，溝通主軸則延續自2005年以來持續與社會大眾訴說的「迅速抵達事故現場」差異化服務，本次廣告內容改編自真實故事，透過消費者說話、由一封保戶寫給專員的感謝信，講述即使去年疫情期間家人駕車外出不小心發生意外事故。

秉持日式敬業且專業的服務態度，新安東京海上產險堅守崗位、忠實守護每一份承諾，透過平凡且有溫度的日常保險服務讓保戶安心，為社會撐起安心且安全的防護網，迄今20多年來，迅速抵達事故現場已服務超過42萬人次，履踐保險業安定社會的功能，邁向「To Be a Good Company」的願景。