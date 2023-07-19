夏天高溫炎熱，許多人都會吃冰品消消暑氣。一位爸爸分享，近日他載著2位小孩兜風消耗精力時，孩子們就這樣在車上睡著了，讓他決定馬上開車前往麥當勞得來速購買冰炫風，「買冰還送券，爽」。不過許多人警告，爸爸最好不要把車子熄火停下來吃冰，因為孩子們都有內建雷達會馬上醒來，到時候爸爸可能又得花很長時間才能消耗孩子們的旺盛精力。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，「小孩睡著，直接轉進得來速，買冰還送券，爽」，仔細一看照片則可發現，爸爸炫耀似的拿著冰炫風在行車記錄前紀錄畫面，孩子們則在車子後座睡得東倒西歪。

對此，許多人紛紛建議，「車子千萬別熄火，小孩都有內建雷達」、「千萬不要離家太近，會馬上醒來，不知道為什麼小孩都會快到家前就自己醒來了」，另外也有不少人回應，「小孩睡醒發現空的杯子，於是又繞回去買兩杯」、「幸好我小時候聽到得來速的聲音會瞬間醒來」、「聽到得來速的聲音會自動清醒別傻了」、「趕快享受這短暫的快樂」。

事實上，日前麥當勞就曾以類似主題拍攝一支廣告，當中爸爸開車載著媽媽和睡著的寶寶到麥當勞得來速，為了避免寶寶因為車子的任何動靜而醒來，只好不停車、一直繞著車道進行點餐，最後順利完成點餐動作、取餐，也成功創造一波話題。