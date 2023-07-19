副總統賴清德8月將出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮，並過境美國。中天新聞19日針對「賴清德8月將訪友邦巴拉圭，同時會過境美國，屆時中國大陸會再次對台灣大規模軍演嗎？」進行街訪，有一位正妹不禁表示，擔心會擦槍走火。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》19日派出記者針對「賴清德8月將訪友邦巴拉圭，同時會過境美國，屆時中國大陸會再次對台灣大規模軍演嗎？」進行街訪，一位正妹表示，「我很怕他們突然哪天打過來」。同行的正妹則表示，「擔心會擦槍走火，因為感覺很像演習，就會突然來一個真的」。

也有年輕人紛紛表示，「可能會吧，就做做樣子」、「有可能耶，因為現在感覺比較緊張，大家的想法」、「還是會軍事示威，他們現在會覺得說，不希望我們跟美國那邊有任何關係吧」、「這次也不例外，他們應該會採取像軍演一樣的措施」。

也有一位女子認為，「我覺得應該還好吧」。同行友人則表示，「現在年輕人沒有在在意軍演」。