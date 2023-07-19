根據重訊內容顯示，元大證金自5月26日至7月19日陸續處分廣達股票，累計共賣出3,000張，每股交易金額區間為114～209元，交易總金額為約3.94億元，處分利益達1.58億元。
廣達近期受到AI題材加持，自5月26日至7月19日期間波段漲幅達71.43％，名列上市櫃前段班，區間最低為114元、盤中最高價為210元，市場人士解讀，隨著AI概念股陸續出現過熱跡象，引發獲利調節壓力，以元大證金此次全數出清廣達交易金額來看，也屬出清在不錯位置。
元大金控19日發布重訊公告旗下元大證金全數處分持有3,000張廣達，處分利益達1.58億元，在此波AI飆漲風潮下獲利頗豐。
根據重訊內容顯示，元大證金自5月26日至7月19日陸續處分廣達股票，累計共賣出3,000張，每股交易金額區間為114～209元，交易總金額為約3.94億元，處分利益達1.58億元。
廣達近期受到AI題材加持，自5月26日至7月19日期間波段漲幅達71.43％，名列上市櫃前段班，區間最低為114元、盤中最高價為210元，市場人士解讀，隨著AI概念股陸續出現過熱跡象，引發獲利調節壓力，以元大證金此次全數出清廣達交易金額來看，也屬出清在不錯位置。
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