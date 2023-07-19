日圓今年大部分時間處於弱勢，兌美元貶值將近5％，兌歐元、英鎊、瑞士法郎的跌幅更慘。但最近兩周日圓從谷底翻身，自7月初以來，兌美元上漲超過4％。

過去16個月美國聯準會為制伏通膨巨獸暴力升息，升幅累達500個基點，反觀日本央行逆風堅持超寬鬆貨幣政策至今，利差導致日圓屢探低點。但市場交易員相信，美日央行的貨幣政策即將轉向。

聯準會6月暫停升息，7月恢復升息雖幾成定局，但美國通膨降溫速度超出預期，市場掀起美國升息循環即將告終的聲音。另方面投資人預測，日本央行近期內可能著手調整殖利率曲線控制政策。

根據數據供應商FactSet資料，不到兩周前，日圓匯價還在145兌1美元的低點，19日日圓來到138.6日圓價位附近。

FactSet調查43家經紀商的結果，普遍預測到今年底，日圓可望升至132兌1美元。花旗集團與野村控股策略師，看好日圓明年可升到120兌1美元附近。

分析師指出，避險基金今年曾大舉做空日圓，一手大賣日圓，另一手買進英鎊、墨西哥披索、巴西幣等貨幣。但法國巴黎資產管理（BNP Paribas Asset Management）多元資產投資組合經理Wei Li透露，多家避險基金如今減少日圓空單，改透過選擇權合約做多日圓。

不過日圓走強可能帶來深遠影響，打擊日本大企業的獲利，削弱日股對外資的吸引力。日圓是全球交易第三熱絡的貨幣，僅次於美元和歐元，在全球金融系統扮演舉足輕重的角色。

日經225指數今年跳漲26％，攀上30多年新高，但受到日圓轉強的影響，日經指數在7月開始站不住腳，失去上攻動能。