政府在高物價時代經常祭出「凍漲」油電雙價，避免進一步刺激通貨膨漲。根據臺灣大學風險中心19日發布的「2023淨零轉型民意調查」結果，為了減少未來的氣候災害損失，逾八成受訪者願意支付更多電價（83％）；此外，分別有四成以上的民眾接受「政府公布分階段調整電價時程」、「電價委員會每年定期檢討電價」，而支持「政府繼續凍漲電價讓納稅人承擔」的比例相對較低，約占13.6％，顯示民眾寧可電價調整有透明的作法，也不願凍漲電價、最後全民買單台電的龐大虧損。

「2023年淨零轉型民意調查」由臺大風險中心進行。其中，有關上述台電公司和電價問題部份，支持「政府公布分階段調整電價時程」比例較高者為女性（44.7％），政黨傾向則有近半數為民進黨（47.7％）；支持「電價委員會每年定期檢討電價」的政黨傾向，則有44.4％的臺灣民眾黨為最高。

臺大風險中心表示，此次調查採用電話民調，調查對象為全國不含金門與馬祖之18歲以上民眾，調查時間起於民國112年5月29日至6月25日止。採用調查方法包含市話樣本、手機樣本之電話訪問，其中市話775份、手機300份，合計完成1,075份有效樣本。是近三年來納入手機樣本的淨零議題民調之一，手機採樣更能觸及年輕受訪者。

臺大風險中心主任周桂田表示，調查結果總體來看，臺灣社會已經發生能源轉型典範轉移。逾九成受訪者已經感受到氣候變遷的衝擊，高達76.0％受訪者支持再生能源成為穩定能源，71.7％願意付多些電價改用再生能源電力；同時，受訪民眾認為政府氣候治理能力不足，在氣候災害上期待政府應加強制定更完善的因應政策。

值得注意的是，逾八成受訪者支持針對企業徵收碳費因應氣候變遷；對於如何達到2050年淨零排放的目標，整體以「各部門配合修法或立法」的選項比例最高。