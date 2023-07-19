黃子佼遭爆料多年前性騷，事發後他一度情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，而他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，今（19日）黃子佼助理代發2萬字長文，提到這陣子的心路歷程，坦言在爆出醜聞前早有預感，因此特地抽出時間給妻子。

黃子佼請助理代發長文，提到MeToo運動鬧得沸沸揚揚時，他心中隱隱不安：「於是我珍惜一家三口的時光，把握機會，下班主動積極帶老婆約會吃大餐、公園散步、逛逛街。想留下一絲絲美好時光。然後直到臨界點，我就足以放下一切了。」

他提到事發當下，孟耿如產生了心靈感應，離開會議去找他，後來他聽到孟耿如撞擊木門並呼喚他，接著被抬上救護車，6月19日傍晚他醒來，但沒有恢復說話與思考的能力，當時過度情緒化，只能發出無意義的喉音，接著他開始哭泣，看著太太說的第一句話是：「為什麼要救我？」黃子佼描述幾乎被情緒壓垮，但他也呼籲「生命寶貴。我不鼓勵激烈行為，請記得依然有人願意給幫助、給愛或給機會。」

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