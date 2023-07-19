男星黃子佼因性騷風波神隱近1個月，終於在今（19日）於臉書寫下2萬字聲明，解釋所有誤會及這段期間遭遇的所有事。黃子佼從出院後幾乎都待在家中，卻遇到住處頂樓施工，造成他情緒波動得壓抑負能量；被勸說去外地走走散心，但基於種種因素，及他不知道怎麼見人，只能繼續與施工共存。

在黃子佼洋洋灑灑的2萬多字聲明中，他提到出院回家後，雖然目前沒有工作，但在睡覺時在夢中回到工作領域，讓他能在夢裡見到熟悉的夥伴和舞台；不過，好夢卻經常被打斷，因為住處頂樓在施工，每天一早8點就開始敲敲打打，也造成他心浮氣躁情緒不穩定，還得努力壓抑自己的各種負能量。

對此有人好心建議黃子佼，能帶著妻小去外地或出國走走，能夠替他們安排，但他想到帶著孩子不方便，不帶孩子又放心不下，重點是，「我怎見人」，因為他在這段期間僅出門3次，努力避開外人的互動；黃子佼更直言，3次出門都有戴口罩，但呼吸急促，身體也很誠實「恐慌不已」，所以他決定還是與施工共存，戴上耳機拒絕外界影響。

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