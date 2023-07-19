黃子佼自上月遭捲「#MeToo」風波後，除了在社群上以影片的形式向受害者致歉外，今(19日)也再度發聲，曬出文字版向受害者二度致歉，認為自己就算無法得到原諒：「但至少祈求能夠被相信，未來的我會做一個更好的人。」

黃子佼過往遭捲性騷後，曾以影片的形式向受害者們致歉，日前也透過經紀公司曬出聲明，表示：「對於所有曾經被傷害過的人，由衷致歉，對於持續關心和鼓勵黃先生的人，也由衷感激，讓您們失望了，對不起！」

黃子佼事隔一個月，今日再度於臉書上曬出長文，除了於文中揭露自己事發後的心情感悟外，坦言：「過去一個月給社會的負面影響與不良題材，打擾翻攪了大眾情緒、浪費社會資源，特此道歉。我深感自責。這不是黃子佼過往和未來想帶給世界的內容。對不起。」此外，文中也提及妻子孟耿如、張小燕、化妝師、經紀公司團隊等人，感謝他們的支持與鼓勵，並向他們致歉。

此外，黃子佼也於文末中再度對過往被他傷害的人致歉，表示：「最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。」認為自己產出的錯誤、造成的陰影有多難撲滅。並直言：「這個歉意所轉化的行為，是6月19日那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程。」

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