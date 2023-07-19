國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，19日傍晚由副召集人謝龍介陪同，拜會前雲林縣長張榮味並一起共進晚餐，金溥聰面對媒體未多談，只說聚會氣氛很好，謝龍介則說張給侯很多獨到的建議，團隊將依此進行調整，相信未來形勢會愈來愈好。

金溥聰、謝龍介傍晚先到張榮味住處，雙方相談甚歡，隨後張安排眾人到斗六市晚餐，與會者包括雲林縣政總顧問張清良、雲林縣農會總幹事陳志揚、斗六市長林聖爵等10餘人。據了解，眾人先閒話家常，氣氛融洽，再慢慢進入選舉議題，用餐後金、謝2人立即搭高鐵回台北。

謝龍介表示，張榮味對明年大選與台灣未來前途相當關心，說了許多建言，讓在座人士收獲很多，未來會安排雲林縣行程，與地方人士充分溝通。據知情人士指出，雙方雖談論政治議題，但尚未談及支持侯友宜的相關細節，「這應是一場暖身會」。

雲林縣長張麗善因忙於公務，並未現身此次聚會，但她指出，國民黨已確定總統人選，黨內就要團結一致全力支持，侯要持續加強濁水溪以南的支持度，並好好宣揚其政績與理念，只要全黨團結就會勝選。

張榮味女兒張嘉郡說，很高興前輩要來雲林，除了總統大選，雲林立委選情也要大家一起關注，此次國民黨在雲林推出丁學忠、邱良閱2名立委參選人，希望在大家的努力下群策群力，讓2席立委都能順利當選。