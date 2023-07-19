角逐台灣2024總統大位的現任副總統賴清德，日前一席「台灣總統走入白宮」的發言引發爭議。英國《金融時報》周三（19日）報導，美方官員要求台灣澄清賴清德上述「走入白宮」言論，這顯示美方對於賴清德在明年1月大選投票倘若勝出的兩岸關係做法有所質疑。

賴清德上周一（10日）在民進黨中央黨部接近宜蘭旅外鄉親後援會代表時表示，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。自1979年以來，台灣高階官員不得正式訪問美國華府，這是美中台三方的大原則之一。根據美方「一個中國」政策，美國唯一認可的中國政權是北京政府，並承認台灣屬於中國的一部分。拜登政府對台灣高層訪美開了方便之門，但仍不允許高階官員訪問華府。

《金融時報》報導，根據華府與台北共8名了解內情人士的說法，賴清德的「走入白宮」之說，已引發美國政府尋求進一步說明。台灣一名高階官員表示，美國國務院認為賴清德此說與現任總統蔡英文的兩岸關係態度不同，美方官員認為賴的言論「與我方持續表達的說法差異很大，而且想了解賴清德會否製造更多驚奇」。

2000年至2008年陳水扁主政台灣時期，陳水扁不時在未與華府協調的情況下冒出令美方意外的言行，導致華府對台灣的信任有所損傷。

賴清德「台灣總統走入白宮」談話，引發各界疑慮與批評。

曾在白宮擔任中國事務官員的韋德寧（Dennis Wilder）說，美國政府對於賴清德的言論「備感焦慮」，希望台灣能「避免出現陳水扁式的局面」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國事務專家白明（Jude Blanchette）說，賴清德這番言論「幫了超級倒忙」，也加重華府部分專家對於賴清德外交事務敏銳度的擔憂。

賴清德發言人表示，賴副總統一向很清楚「台灣的國際夥伴關係有多重要」，包括台美關係。兩名熟悉內情的台灣政府官員透露，華府已就上述言論提出「詢問」，但未引發嚴重關切，問題已解決。

矛盾的是，《金融時報》也引述一名美方高層官員說法指，白宮未與賴清德競選團隊保持聯繫，包括詢問賴的談話（「走入白宮」言論）。這位官員並未透露相關部門是否對台灣表達擔憂，但強調美國政府不會回應賴清德的言論。