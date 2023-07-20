中國貴州省貴陽市息烽縣人民法院公開一起糾紛，一對夫妻離婚後約定復婚，但妻子在這段期間再次出軌，氣得男方要求返還所有錢財，並賠償精神損失費，判決結果出爐。

易性男子與張姓妻子在2015年結婚，婚後2年育有一個女兒，怎料沒多久夫妻感情出現裂痕，結果張女多次偷吃，讓易男忍無可忍，2人在2021年7月經法院判准離婚。

張女離婚後常去探望女兒，久而久之開始後悔，因此提出復婚，易男經過慎重考慮，認為女兒需要一個完整的家庭，於是同意復合，但想到張女之前出軌，因此要求復婚前需要一段「考察期」，雙方達成協議，並約定今年3月辦理結婚證。

易男發現張女改不了本性，不斷出軌。（示意圖／翻攝自pexels）

沒想到還沒等到2月，易男發現張女再次出軌，這才意識到，她根本不是真心想復婚，於是又告上法院，要求對方返還復婚考察期時，他轉的所有款項，並賠償精神損失。

經法官耐心勸解，易男和張女達成調解協議，張女退還12000元人民幣（約5.2萬新台幣），當場兌現，也終於讓事情落幕。

消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛告誡：「不管男女，但凡有一次婚外性關系，絕對戒不了這毛病！」、「找對象還是要把眼睛擦亮，無論男女」、「婚姻法應該改改了！保護合法婚姻，懲罰過錯方」、「喜歡出軌不適合結婚，就不擔心傷害丈夫嗎？」

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