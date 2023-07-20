2023年2月開幕的「格拉斯行館 Grasse Grace Manor」榮獲全球奢華精品酒店聯盟（Small Luxury Hotels of the World，縮寫為SLH）認證，是繼「老英格蘭莊園」之後，備受矚目的豪華歐洲古堡渡假民宿及私人招待會所。

董事長陳煥平、總監黃淑郁夫妻倆皆非科班出身，經營民宿是為了圓夢。陳董是苗栗竹南人，北上求學、工作後，帶著台北老婆返回家鄉，自小就愛南庄的他，夙願是在此蓋一座屬於自己的小小城堡。在夫人的力挺下，兩人來到美麗的南庄築夢踏實，擁有卓越藝術美感和品味的黃總監，更親手包攬了美學設計。喜愛香水的她，直覺地連結最愛的世界香水之都──格拉斯，與同樣擁有好山、好水的南庄，呼應Grasse的法式品味與溫柔，典雅的哥德式城堡耗費6年時間打造，圓拱形、尖塔、扶壁、飛卷、玫瑰窗、彩繪玻璃，精雕細琢出細膩的古典浪漫主義，並以花與香氛為主要設計元素，將南法的世界香水之都「格拉斯Grasse」的氣韻引進美麗的慢城、山城南庄。以花與香氣串聯，讓更多人愛上這座山城。

「格拉斯行館」董事長陳煥平、總監黃淑郁賢伉儷將歐洲哥德式城堡莊園引進慢城南庄。（圖／行遍天下提供）

1樓餐廳以精美的石雕、浮雕、玫瑰窗、花燈、彩繪玻璃、無接縫玫瑰石壁打造古典歐風。（圖／行遍天下提供）

哥德式城堡奢享歐式莊園生活

矗立於南庄大橋頭的哥德式城堡莊園「格拉斯行館」成為苗栗南庄最新地標，距離南庄老街僅需步行8分鐘，依山面水，可飽覽山城綠意。富麗堂皇的1樓大廳以挑高設計彰顯氣派，精美的石雕、浮雕、圓拱形窗戶與屋頂、尖拱形的門廊、花窗、花燈、花磚地板、歐式沙發和吊燈，特別以消光處理的原石壁面、以幾何線條疊出的「玫瑰窗」，以及餐廳的彩繪玻璃、高難度的無接縫玫瑰石壁，都來自黃總監的設計。

大廳以歐風石雕、浮雕、圓拱形窗戶、玫瑰窗、花燈、花磚地板及花與香氛元素完美呈現古典浪漫哥德城堡風。（圖／行遍天下提供）

2樓的貴賓VIP室古典優雅，可當作餐廳包廂、會議、派對使用。新落成的頂樓星空BAR採唯美玻璃屋設計，夢幻的燈具、沙發和吧檯，結合戶外庭園和綠意，白天、夜晚極度浪漫！亦可作為會議活動包場，並設有兩架專業級天文觀星儀。

採光絕佳的頂樓星空酒吧以花燈、花窗和室內外的綠意營造Chill慵懶氛圍。（圖／行遍天下提供）

大廳櫃台後方壁櫃展示來自世界各地的古董鎏金香水瓶，正是城堡女主人黃淑郁的私人收藏，每件都是精湛工藝美學的珍品，宛若來到歐洲博物館。南庄香水之都「格拉斯行館」主打花和香氛，除了戶外庭園栽滿各種玫瑰、茉莉花等繽紛花卉植栽，城堡內部處處融入花的設計元素。除了格拉斯行館專屬香氛，客房內也擺放了不同氣味的Jo Malone擴香瓶，絲絲入扣。

格拉斯行館以花和香氛為主要設計元素，並展示民宿女主人蒐集自世界各地的古董鎏金香水瓶。（圖／行遍天下提供）

法式鄉村風格房、米其林法料

3到8樓為客房，每層樓10個房間裝潢各有特色，全館18種風格、50間房，間間都有不同裝飾。電梯裡的香樟木雕和貝殼鑲嵌地板，每層樓的廊道以不同花色的織花壁布搭配復古蠟燭燈，房間軟裝設計捨棄一般飯店常見的木紋系統家具，改以古典華麗的法式鄉村風格。花磚控尖叫！從西班牙、義大利進口的50種花磚，以絕妙巧思與美感搭配，書桌、沙發、床架、衣櫥、冰箱、洗手台、鑄鐵浴缸、壁燈和吊燈，許多都是獨家訂製款。

城堡民宿50間房，間間都有不同巧思與設計。（圖／行遍天下提供）

每間客房的衛浴都以不同洗手台、櫥櫃、鐵鑄浴缸和花磚搭配而成。（圖／行遍天下提供）

「JASMINE Cuisine」特聘米其林主廚陳鋕龍以精湛手藝呈現精緻法式料理，以精選食材，搭配時令蔬果，並結合南庄知名的桂花釀，戶外庭園栽的鮮花入饌，對外提供午餐、下午茶及晚餐。民宿住宿採一泊一食、一泊二食，除了早餐和晚餐，亦提供迎賓下午茶和宵夜。

城堡民宿的迎賓下午茶也很歐風。（圖／行遍天下提供）

豐盛的早餐提供精緻主餐、優格、水果盅、海鮮粥、鹹派等。（圖／行遍天下提供）

旅宿資訊

格拉斯行館Grasse Grace Manor

地址：苗栗縣南庄鄉東江80號

電話：037-823-636

網址：www.grassegraceinn.com.tw

時間：入住15:00，退房11:00。午餐11:30-14:30、下午茶 14:30-16:30、晚餐17:30-21:30

費用：一泊一食雙人房平日9,800元起、旺日10,400元起、假日11,800元起，4人房平日14,800元起、旺日15,400元起、假日16,800元起；一泊二食雙人房平日12,800元起、旺日13,400元起、假日14,800元起，4人房平日20,800元起、旺日21,400元起、假日22,800元起

（本文摘自《行遍天下7月號367期》）