過去幾年，休旅車SUV車型在全球市場廣受歡迎，主要原因在於民眾消費能力提升，追求更舒適的乘車空間與更高階的性能，然而在人口密集的大都市裡，休旅車龐大的體積與耗能反而成為負擔，法國巴黎預計在明年1月實施新的停車收費計畫，休旅車的停車費用將調漲，官員們認為在巴黎開休旅車，既不節能又浪費資源。

The Guardian報導，儘管具體細節尚未確定，但目前傳出停車費用會根據車輛的尺寸、重量和動力系統而有所不同，且若合法證明需要EV電動車或家庭成員眾多而需要大型車的駕駛，有望免除繳交差價或拿到折扣。

負責交通業務的巴黎副市長David Belliard受訪時表示，巴黎沒有爛泥地也沒有山路，休旅車在巴黎毫無用處，「更糟糕的是，休旅車危險又笨重，而且製造時消耗太多資源。」

數據顯示，過去四年來，巴黎的休旅車數量增加了6成，目前每晚停放的115 萬輛私家車中，休旅車占到了15%，官員們傾向透過調漲休旅車停車費，讓民眾選擇輕型私家車。

駕駛保護組織40 millions d’Automobilistes發言人Pierre Chasseray則表示，休旅車的增加是因為家庭用戶增加，他們用休旅車取代原本的大型轎車，是周末或假日時的用車，休旅車已經被當作對抗污染的代罪羔羊。

除了巴黎之外，里昂也打算從明年1月開始，依照車輛重量收取不同停車費，格勒諾布爾也準備推出類似的計畫。