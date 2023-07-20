傳統華人的親情牽絆讓3代同堂象徵理想與團圓，也牽引台灣豪宅的興起與演進，從過去的三合院、洋房一路發展至現在的獨棟別墅，都顯見富豪名流所居住的豪門大戶，最在意的是有天有地的獨立性與環境的舒適性，能於陽光灑落的午後在前院喝茶、後院種花，還能邀請三五好友歡聚野餐，擁抱山林景致的無限想像，這也才是真正懂得「過生活」，而非僅單純湊合的「過日子」。

觀察大台北地區別墅聚落，北有陽明山、南有新店大台北華城，相較陽明山動輒逾億元的高總價，新店華城緊鄰台北市中心、房價相對親民且屋齡新穎，車行25~35分鐘串接台北市大安區、信義計畫區，鄰近遠企、公館、新店中正傳統商圈生活機能，返家享層層崗哨的高度隱私安全，因此購屋指名度高，如近來位居華城正核心的新成屋「清崧華城」，主打完整貼心與全台罕見規劃，以3字頭的單價震撼市場，成為不染塵不離城、雙北最高級別墅區指標。

御上廣告總經理仇達功表示，人類的居住空間首重生活環境，包括開闊的棟距、良好的視野與自然的通風採光，然而在現代都市密集發展之下，土地資源逐漸匱乏，住宅條件受到擠壓，也讓享有真正獨立性與私密空間的別墅產品更加難能可貴。而別墅也分為多種形態，包括重疊、雙併、連棟等規劃，單層面積較小且易受到干擾，僅有享前庭後院的獨棟型別墅，其空間感、專屬感與高度私密性，能成為頂級客層爭相追捧收藏的標的。

仇達功分析，現代都會流行的電梯大樓，皆在同一個平面層規劃客廳、餐廳、廚房、衛浴設備，每個家人生活模式不同，容易打擾彼此作息、產生摩擦。而都市的車水馬龍與噪音干擾、懸浮微粒汙染，更難以打開窗戶呼吸新鮮空氣，也因此台灣頂級豪宅即便找來海外大師操刀規劃，也僅能把住宅窗戶當作無法敞開的辦公室玻璃帷幕設計，讓家少了些許溫度。

而華城的獨棟別墅產品不僅讓每一個家人都能享有分層獨立的生活隱私空間，前庭後院還能蒔花弄草、讓毛小孩奔馳，興致一來亦能戶外用餐、烤肉野餐，空中閣樓則能浪漫賞月，享受蟲鳴鳥叫，山區獨立別墅遠離塵囂、親近山水的優勢，讓氧生環境成為最天然的防疫網。

華城的獨棟別墅產品讓住戶享有獨立的生活隱私空間，以及盡情身處前庭後院、空中閣樓的氧生環境。(業者提供)

大台北華城位居雙北市東南邊，占地約600公頃，為新店高級別墅豪宅聚落，廣闊山脈相鄰、環境幽靜，空氣清新宜人，各個別墅風格獨具，其中「清崧華城」主打現代美學與日式簡約設計風格，位居華城最精華核心區，規劃三重崗哨層層護衛，每戶皆有前庭後院、分層空間、室內電梯與空中閣樓，讓每位家人都有獨立的隱私空間，又能共同擁抱四季分明的景致與寧靜，成為在台北住別墅、最懂得生活代名詞。

「清崧華城」採低密度設計，僅102戶，戶戶單純獨立、產品均質，每坪單價不到4字頭，總價5000萬元起，每戶135~140坪起至330坪規劃皆有，能以市區50~60坪的擁擠大樓，輕鬆切換百坪開闊的別墅人生。特別的是，「清崧華城」規劃大台北華城罕見的4層樓獨立會館設施，集結運動健身、休閒健康、飲食會客等多功能，並斥資地下開挖碳酸氫鈉泉美人湯，吸引台北高端客層購置作為休閒度假湯屋使用。

「清崧華城」規劃大台北華城罕見的4層樓獨立會館設施，包含休閒度假湯屋。(業者提供)

市場專家認為，「清崧華城」以3字頭房價輕鬆入主台北別墅聚落，可說是在台北一圓獨立別墅夢的最後機會，且規劃純種別墅DNA，社區附帶價值超越一般別墅價值，在市場中確實罕見，也因此開創出不錯的買氣，成為頂級客層爭相收藏置產標的。