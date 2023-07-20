全球經濟衰退疑慮升高，美國財經媒體示警，隨著寬鬆貨幣時代的結束，美國新一波企業破產浪潮正在形成，超過5000億美元的債務風暴席捲全球。

報導指出，隨著大陸和歐洲經濟成長放緩，美國聯準會恐繼續升息，上述這些因素將導致企業還款能力不佳。數據顯示，自2021年以來，僅在美國的問題債券和貸款數量就激增360%以上，目前處於不良水平的未償還公司債券和貸款總額超過5900億美元 （約新台幣18.5兆元）。

國際信評機構穆迪示警，明年高收益債的違約率預估將達到5.1%，在最悲觀情況下，該數據可能會躍升至13.7%，超過2008年至2009年信貸危機期間的水平。

值得關注的是，美國高收益債券和槓桿貸款的數量，到2021年達到3兆美元（約新台幣94兆元），比

2008年增加1倍多。同期間，大陸非金融企業的債務，相對於該國經濟規模大幅上升，而在歐洲，光是2021年垃圾債的發行規模就增加40%以上。

報導提到，今年僅美國就有120多家大型企業破產，即使如此，全球將近6000億美元（約新台幣18.8兆元）的不良債務交易中，實際發生違約比例不到15%。這意味著，欠債超過5兆美元的公司可能無法償還，或者很難償還。

為全球陷入債務困境企業服務的破產律師事務所Cleary Gottlieb透露，他觀察到今年大企業破產數量，正以2008年以來第2快的速度增加，僅次於疫情初期。