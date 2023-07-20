「差點被公公設計！」一名人妻在網上發文表示，公公最近看上一間3、4千萬的房子，就要求子女們一起出房貸，雖然要先登記在公公名下，但日後變成遺產也是很賺，以這種方式跟大家洗腦，唯獨她看破公公手腳，嚇得趕緊勸退老公。

原PO在Dcard指出，公公最近卯起來看房，並洗腦子女們共同負擔房貸，最後看中3、4千萬房子，公公也解釋，雖然房產先登記在他名下，不過以後會變成遺產，大家都有份，沒有人會吃虧。

一開始大家被洗腦，覺得很賺，也認同公公的買房計畫，但原PO越想越不對勁，發現就算一起大家買房，房間數量是剛剛好的，而自己的子女長大後，就沒有多的房間可以住，不僅如此，大家繳了這間房的房貸，就沒辦法多存錢搬出去住，質疑公公想利用房貸綁著子女，嚇得她立馬勸退老公。

原PO花了很多時間跟老公溝通，才讓他清醒，因此兩人決定搬出去，「與其揹這個不屬於我們的房子，還不如租房子」。此外，她和老公的收入較高，公公還要求他們每月房貸加孝親費要付4萬元，而小叔賺的是辛苦錢可以付較少，讓她很不解，「我們的錢難道是大風吹來的嗎？」

對於原PO公公的安排，網友也不認同，紛紛表示「越多人持有的，以後麻煩一大堆」、「到時後分家，撕破臉也扯不清」、「有人繳不出來的時候，其他人最可憐」、「小家庭當然各自分開住」、「還好你理智 斷開麻煩的開始」。