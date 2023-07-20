為期兩天、由日本戰略研究論壇（JFSS）舉辦的台海危機兵棋推演，16日在東京閉幕，同時這是JFSS第三度舉行台海兵推，更是台灣首度受邀參加。前國安會副秘書長楊永明19日在《新聞大白話》節目強調，此兵推假設解放軍藉由漁船故障擱置在釣魚台，引發大陸海警與日本海上自衛隊流血衝突。日方就是否回擊陸方飛彈基地一事向美國請示，美方則不滿日本對介入台海戰爭的迴避態度，但頻繁舉行兵推這點是台灣要警惕的。

楊永明表示，兵推有三件事，大家一定要了解。第一，現在已經是中美新冷戰，而台海就是最熱點！「冷戰熱點，就在台海！」就戰爭的準備，所以才會有那麼多兵推，大家一定要警惕！第二，各種兵推，不管是書面式的、政策式的，或真正實際的兵推，都不會考慮太多政治、戰略、經濟的因素在裡面。也就是說決策者可能會考慮到政治、外交的衝擊，戰略的考量，例如考量到核子武器就不能兵推了，這個應該可以理解。

「第三，兵推當然會比較有利於己方啦！」楊永明提到，美國國防部18次的兵推，據說18次他們都輸，這是比較少見的。「日本的兵推我跟大家講一下，進入到情境！」2027年1月，一艘中國大陸漁船聲稱發動機的故障，在釣魚台擱置，引發中國大陸海警跟日本的海上保安廳的流血衝突，在這個情況下，解放軍就開始佔領釣魚台，開始對台灣動武，共軍的機艦越過台海中線，然後台灣的軍隊宣布進入緊急狀態。

楊永明指出，日本的自衛隊跟海上保安廳大概都遭遇到中方攻擊，尤其是基地跟通訊設備遭受到飛彈攻擊，日本遭受攻擊就要決定，是否要執行打擊敵方基地的作為。參與這次兵推的日本機構，有點像是美國的CSIS，1999年成立，有很多學者跟退役將領在裡面。這次兵推有很多日本自民黨議員參與，曾當過日本防衛大臣的小野寺五典，就在兵推裡擔任日本的首相。為了要不要回擊這個事情，就討論了半天，然後去問美國。

「美國也說：我們需要幾天的時間，才能有效地確定攻擊目標！」楊永明強調，協調結果，由日方單獨行使打擊敵方，就是解放軍也許在江蘇、也許在浙江的飛彈基地，然後解放軍開始對與那國島開始發動飛彈攻擊。「後來我們知道，解放軍登陸，被我們台灣的軍隊都打敗了嘛！」這個結果他不是很清楚，已經蠻聳動了，但是《華爾街日報》登出來了，因為很顯然美方參與的一些人，對於日本的這些決策不滿！

楊永明直言，因為他都是現在日本一些自民黨的議員，在這個兵推裡面，他認為對於日本海上自衛隊在台灣周邊的這些作為，一直不敢深刻而且明確地承諾，美方這邊很不滿。同時日本也一直在迴避，《華爾街日報》就報導，如果台灣真的發生戰爭，9成的日本民眾不贊成自衛隊介入台海戰爭。所以台灣有事、日本有事，如果它不是一個騙局，就是一個話術，「這一點一定要做了解！」