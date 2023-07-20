日本自衛隊代表團16日抵達北京訪問，17日與解放軍智庫「中國國際戰略學會」成員會面，並拜會中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰，成為中日軍方近4年來首度面對面交流。退役中將19日在《頭條開講》節目強調，日方只承諾提供美軍基地的後勤補給，因此日方派出統合幕僚監部後方補給室長，可能是大陸點的。就意願跟能力來說，日本沒有辦法台灣有事、他就有事，美國想逼良為娼，但日方聽從美軍指揮的不多。

「美國這做法，用句最通俗的說法，逼良為娼嘛！」帥化民表示，故總統李登輝曾叫他去日本，自衛隊不敢見面，只能退將來交流，就發現自衛隊的組織型態，它不像一般國家國防部的軍隊，所以日本人自己都罵，這不是一個正常國家！因為他的自衛隊有一半好像是僱傭兵，這是一個職業，這種人並不是為了國家意志犧牲奮鬥，那種軍隊的氛圍不一樣。以前有一個右派作家三島由紀夫，就罵日本沒有出息，看不起自衛隊。

帥化民提到，自衛隊是自衛，不能出兵，那到時候我聽誰的？我有沒有意願出兵？他沒有能力去跟中國大陸對拚。日本憲法沒有修，美國這種態度，是逼著自己去跟中國大陸表態，你去偵查大陸潛艦，那就是有明顯的敵意。這次日本去的是什麼人？統合幕僚監部後方補給室長，為什麼這個人去，因為以前承諾，美中有事的時候，他只提供美軍基地的後勤補給，那他是要去表態我支持還是不支持？「點這個菜是大陸點的吧？」

「要不然怎麼參謀長、副參謀長不去？他這是一個後方補給室長！」帥化民指出，換句話說，你日本是承諾了協助美國基地跟中國大陸開戰？這可能是中國大陸要的一個答案。所以自己估計，日本從實力面、能力面、意願面，完全聽從美軍指揮的都不多，而且還擔心城門失火、池魚遭殃。你這麼多基地在我日本，萬一幹起來的時候，中國大陸一發導彈，是打這個基地，但誤擊到別的地方怎麼辦？日本是很謹慎小心的民族。

帥化民強調，政治人物喊得震天價響，說我要參加北約幹嘛幹嘛，軍人向來是比較穩重的，全世界軍人都一樣，因為非常清楚戰爭帶來的後果，不是自己能力能夠解決、撲滅、斡旋的，因為這個是操縱在文人手上。所以這個時候去做兵推，可能中國大陸有相當的了解，去的身分也很懷疑。再者就意願跟能力來說，他就沒有辦法台灣有事、他就有事。要想，參入這個戰爭，他得到什麼利益？「兵以利動啊！」