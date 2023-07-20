黃子佼在上月中捲入MeToo風波，隨即開啟地圖砲毀滅式爆料，並因身心狀況不佳送醫。沉寂一個月的他19日晚間在臉書發布2萬字聲明，但許多人表明實在看不懂，就有鄉民幫忙畫重點濃縮，110字就能了解整篇文章。

黃子佼2萬字的聲明發布後，短時間就湧入上萬名網友觀看，留言也突破千則，蓋樓速度太快，FB網站更是一度無法負荷流量，導致聲明根本打不開，也有許多人坦言文章太長，加上文字太過支離破碎，根本看不懂。

對此有鄉民畫出七大重點，用110字翻譯黃子佼的聲明稿：

1.幫文章打很多預防針，很長很破碎，不想看可以不要看

2.不用原諒我，都是我的錯

3.謝謝老婆謝謝醫護人員謝謝支持我的人

4.「沒有要危機處理，危機太大，決定處理我自己」

5.「6/19那天我什麼都不要了」

6.心路歷程

7.「讓我變黃子佼2.0的人把我救回來了」「現在是黃子佼3.0，未來的我會做更好的人」

許多網友看完紛紛留言：「結論就是什麼都沒交代」、「所以他跟受害者們道歉了嗎」、「2萬字完全沒重點」、「就是寫給粉絲看的啦」、「只覺得孟耿如實在很偉大」、「他該燒香感謝娶了一個好太太」、「就算是演的，也是這波MeToo裡面最有誠意的吧」、「就是一直用不同詞彙打預防針啊」、「先面對司法再說吧」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。