富邦悍將先發投手江國豪僅投1局就因手指破皮流血退場，緊急上場救火的郭俊麟先是化解無人出局、滿壘危機，最終繳出中繼5局好投，率隊以8比5擊敗下半季至今不敗的味全龍，奪下2連勝。

江國豪右手無名指不慎被自己指甲摳傷、破皮流血，2局上影響到控球，投出2次觸身球、1次四壞球保送，留下無人出局滿壘危機退場，富邦第2任投手郭俊麟臨危受命登板，先連飆2K再讓打者敲出飛球出局，助隊守住1分領先。

最終郭俊麟用76球投5局，投出5次三振、1保送，被敲5支安打、失4分（3責失），奪下本季首勝也獲選單場MVP。總教練丘昌榮大讚這是郭俊麟動了手肘韌帶置換手術後非常完美的1役，「他也完美呈現長中繼的重要性。球賽總會有意想不到的狀況，所以需要一個長中繼，對球隊也有保障。」

談到滿壘成功「拆彈」，郭俊麟說：「就是把握機會，每一場都把自己準備好，想辦法守住，把直球的威力投出來，毫無保留、用力丟。過去我太依賴變化球了，這段時間我也有想了一下，告訴自己要相信直球，也很久沒有靠直球製造這麼高的揮空了。」

先前郭俊麟在社群媒體上抒發情緒，這段時間他也靜下心來思考、與自己對話，「多一點正面想法或許也很不錯。」而今天剛好是好萊屋明星「韓哥」姜成鎬來當開球嘉賓，賽前郭俊麟送了他手套，姜成鎬也在比賽中舉起郭俊麟的應援毛巾。

郭俊麟說：「賽前知道他要來就想說要送他東西，原本還擔心他會拒絕，但他一拿到手套就立刻換上我送的手套，還要我簽名也是滿驚訝的，讓我覺得這個巨星沒有距離，難怪大家都很喜酸他。」