黃子佼上月捲入性騷風波，還開地圖炮抖出星友們的過往，他今（19日）透過助理發2萬字長文，回憶事發至今1個月的心聲，並提及當天的心境「反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了」，才會說出幾十年來都沒對任何人提起的過往。

黃子佼表示爆性騷當天起床後，「我看見過去的黃子佼，前來毀滅現在的黃子佼，然後如我預想的，現在的黃子佼，想消滅未來的黃子佼」，所以他錄了三段影片並排程，「隨後我就進行了消滅黃子佼的動作」。

他也坦言至今仍無法想像哪來的能力與決心，「是鬼迷心竅？是一了百了？或許我想的是，只能一了百了的致歉、謝罪、贖罪，才能遠離阻斷未來沒完沒了的內外紛擾。」

黃子佼也強調影片中他絕對有認錯與道歉，他也再次為過去的踰矩、錯誤的行為，向相關人士所有對象鄭重道歉，「有部分故事不是我親身經歷，而是不小心得知的；有些故事是年少輕狂戀愛時的相關片段，任何人都可能遇到的。時至今日，我在此，也要鄭重對當天影片內所提到的人事物，說一聲抱歉」。

此外，他表示外界應該都會認為他傻，但對他而言，「被看穿了過去暗黑的一部分，身心靈萬念俱灰，我真的什麼都可以不要了」，所以當天他最直接的念頭就是「反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了」。

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