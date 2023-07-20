梁朝偉和鄭好娟演出〈Cool With You〉MV。（摘自YouTube）

韓國新人女團「NewJeans」本周五（21日）將發行迷你專輯《Get Up》，3首主打歌〈Super Shy〉、〈Cool With You〉和〈ETA〉陸續公開，〈Cool With You〉MV於韓國時間20日凌晨零點上線，驚見香港影帝梁朝偉頂著一頭白髮登場，才短短幾秒鐘，就用精湛「眼技」展現了強烈的存在感，韓媒更盛讚他「把MV營造出電影般的體驗」。

〈Cool With You〉MV分為A、B版，「NewJeans」所屬經紀公司ADOR之前就曾預告會有2位意想不到的國際巨星演出，本來網上盛傳是師兄「防彈少年團」成員V和《魷魚遊戲》女主角鄭好娟，最終結果揭曉，只猜對了女方，男方在B版後半段出現，大家一看到是梁朝偉後，紛紛不敢相信自己的眼睛，直呼「夢幻連動」，MV曝光後也立刻登上微博熱搜冠軍。而這也是梁朝偉繼2002年與韓國影后全道嬿合作韓國歌手The Name的MV後，時隔21年再參演韓國歌手的MV。