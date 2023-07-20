女歌手Faye詹雯婷近日驚傳摔傷，在緊急就醫處理後，暫停所有工作，傳出將無法出席30日的「2023台灣精品中華職棒明星對抗賽」；詹雯婷所屬亞神音樂在19日晚間發聲證實，詹雯婷目前已在家休養，待身體復原後才會復工，並向已買票要進場的粉絲致歉。

亞神音樂19日晚間在臉書發布緊急通知，透露詹雯婷在18日下午不慎摔傷，當下隨即就醫進行醫療處理，目前已回到家中休養，「醫生建議持續做觀察，所有工作暫時中止，靜待身體復原再繼續完成」。

因此詹雯婷原定在30日中華職棒明星賽的演出也不會出席，「對已購票的粉絲觀眾，以及所有受影響的活動主辦單位，在此致上最深的歉意」；另外亞神音樂也感謝醫護人員照顧和大眾的關心，詹雯婷會早日重回舞台與大家見面。

據悉，詹雯婷18日下午出門不慎摔傷，手腕骨裂、腳踝有外傷；但許多網友見狀都很擔心，認為要休息好一段時間，應該是傷得很嚴重，紛紛留言祈禱她早日康復。