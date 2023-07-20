獲得金馬最佳紀錄片《九槍》的導演蔡崇隆同時是中正大學傳播系教授，他18日在個人facebook表示被學生依依委託，揭露女方遭導演北村豐晴以及攝影師周宜賢利用職場權勢性騷、性侵，周宜賢曬出對話紀錄反擊，願意上法院用證據說話，而北村豐晴20日凌晨發文回應了。

北村豐晴聲明：

我是北村豐晴，是《阿嬤的夢中情人》這部電影的導演。

關於劇組實習生透過蔡崇隆導演社群發出的內容，這是多年以前的作品，也是我擔任導演的第二部電影。實習生協助做燈光替身的部分，相信看過這部片的觀眾是對這2個段落有印象的。在現場壓力很大，又想把喜劇的節奏拍出來，劇組大家很努力地想辦法好好完成這部片。

但我沒有想到讓一位剛入行的實習生，讓她協助了女主角與女配角兩個角色的燈光替身，在測試與排練的時候，造成實習生情緒上這麼不平靜，身為導演沒有注意到，真的很抱歉。

現在我除了擔任導演，也是演員，這次的提醒讓我深切反省，要記得關心工作人員的情緒。

劇組在現場的氣氛一直是我很注重的，拍片已經很辛苦了，總希望大家是可以好過一點，也是我一直很努力的，沒有想到為什麼會讓實習生有這麼痛苦的回憶，到現在才知道她的情緒，真的是很抱歉，也很難過。

有關事實有出入的部分，讓人真的很驚訝與困惑，這部分已經交給律師處理了。

造成大家的關注與身邊的人被打擾，真的很抱歉，謝謝各位的意見與關心。

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