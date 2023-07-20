美國眾議院外委會主席麥考爾18日關切，拜登政府計劃透過總統撥款權提供台灣5億美元軍援，卻遲未動作。美國國務院亞太助卿康達未正面回應，但重申會動用一切工具履行對台義務。媒體人黃揚明19日在《頭條開講》

「這一場美國國會的詢答過程，揭穿了我們5月在台灣上演的假新聞！」黃揚明表示，今年5月26日所有媒體都報導，國防部證實，拜登政府簽署的5億軍援，已經有一批送到台灣了！「刺針飛彈，肩射型，大家還記不記得？我看到這個新聞想說：不是來了嗎？」

「結果美國國會議員說：遲遲沒有動作！揭穿了！」黃揚明強調，除非是真的有來，但是不能證實，列為最高機密。如果你連國會議員，私下都沒有溝通，他們都不知道。因為已經到眾議院外交委員會主席，麥考爾他不是一般的議員，是很高的層級，而且不要忘記，他才來過台灣！

黃揚明指出，某種程度，他的提問，根本就是代表台灣政府提問的。所以他會提問，他有他的動機，所以揭穿了。而且那一波國防部還證實，說有有有，美國提供了武器，陸續就會來、近期就會來，那是5月底，「所以，你說誰在認知作戰？」

黃揚明直言，從這件事情發現，拜登一簽署，「馬上就有一批來了？這個訊息就...」如果不是這5億軍援，那就是我們花錢買的，簡單來講就是這樣！可是為了要把這個信用做給美國、做給拜登，我們的國安高層在做認知作戰！

主持人周玉琴提到，所以那個5億美元軍援是針對庫存？「這個就叫作揭穿了國王的新衣！」黃揚明說，他其實沒有穿衣服，告訴你們：我們都有穿！現在是美國自己的國會議員把它揭穿了。周玉琴說，國務院亞太助卿康達的意思就是說，會用一切的工具履行對台灣的義務，但是我現在手上沒有那工具！黃揚明說：「我跟你說，他現在手上的工具，就是台灣！」