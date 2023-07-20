荷蘭光刻機大廠艾斯摩爾（ASML）19日公佈2023財年2季度財報指出，本季度銷售額處於高水平，其中高階EUV光刻機銷量呈現下滑。而營收成長主要來自於浸潤式DUV光刻機超出預期，尤其是中國市場在DUV光刻機佔比較1季度大幅成長200%，「別人不要的都被中國買走了」，這讓ASML的業績保持強勁成長。

據《芯智訊》報導，ASML公布的2季度財報顯示，淨銷售額為69億歐元，同比增長27%，環比增長2%，接近此前預測（65至70億歐元）上限。ASML總裁兼CEO彼得．溫尼克（Peter Wennink）表示，2季度的淨銷售額處於指導線的高端，毛利率51.3%亦高於指導線，主要是由於額外的浸潤式DUV光刻機收入比預期的要高出很多。此外，DUV的快速發貨收入也造成一些額外的銷售額和利潤。

DUV銷量意外地大幅增長，溫尼克稱，主要來自中國客戶搶貨。（圖／路透）

報導說，按設備技術劃分，2季度浸沒式DUV光刻機的營收占比為49%，比一季度增長19個百分點；EUV設備的營收占比為37%，相比今年一季度下降17個百分點。

為何2季度EUV銷量下滑而DUV卻大幅增加？溫尼克解釋道，有些初步的報告顯示EUV終端市場似乎正在觸底，客戶們仍在處理相對較高的庫存，產能利用率也處於低位。EUV業務中可能有些晶圓廠還沒有準備好，其中有技術上的問題，當然也有宏觀經濟形勢因素，市場對半導體景氣下降有些擔憂。

ASML的中國客戶說，「我們很樂意接受別人不想要的機器，因為我們工廠已經準備好了。」圖為浸潤式DUV光刻機。（圖／ASML）

至於DUV銷量意外地大幅增長，溫尼克分析稱，主要來自中國，過去2年中國客戶的需求滿足率遠遠低於50%，他們說：「我們很樂意接受別人不想要的機器，因為我們的工廠已經準備好了。」這使得DUV業務看起來仍然相當強勁。

ASML先前指出，除NXT:1980系列外，其他浸潤式DUV光刻機將受荷蘭政府出口管制。財報顯示，從地區來看，2季度來自台灣的DUV銷售收入占比為34%，相比1季度降低了15個百分點；來自美國的銷售收入占比為10%，相比1季度減少了5個百分點；來自中國大陸的銷售收入占比為24%，相比一季度的8%，大幅增加了16個百分點，銷量佔比增長幅度高達200%，這似乎也進一步印證了前面的猜測。

溫尼克預測說，2023年DUV銷量預估將增長50%，遠高於先前預估的30%；EUV銷量將增長25%，低於原先預估的40%。2023年總銷售額將同比增長30%，高於上個季度預測的25%增長率。