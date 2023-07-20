俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津的相關Telegram頻道今天發布一段影片，顯示他人在白俄羅斯，並且歡迎他的戰士來到白俄。如果內容屬實，這將是他上月率軍發動兵變失利以來首次公開亮相。

路透社報導，「瓦格納集團」（Wagner Group）6月23至24日在俄羅斯發動兵變失利，西方認為這對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出蒲亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Telegram今天出現一部影片，顯示普里格津（Yevgeny Prigozhin）人在白俄羅斯，並且歡迎他的戰士來到白俄。

路透社指出，這則影片是由普里格津的Telegram新聞服務頻道發布，影片中有一名聲音及俄語聽起來像是他的男子，問候來到白俄的瓦格納戰士。但路透社無法獨立核實這部影片的真實性。

這名男子說道：「歡迎小伙子們，歡迎來到白俄羅斯的土地。我們光榮地參與戰鬥。你們為俄羅斯做了很多事情。在前線發生的事是一種恥辱，我們不需要捲入其中。」

此外，這名男子也提及：「我們應該做好準備，變得更好，踏上前往非洲的新旅程。」（譯者：陳正健）1120720