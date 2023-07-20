氣候變遷正導致熱浪持續且加劇，使得世界三大洲面臨酷熱高溫。歐洲聯盟（EU）氣候監測機構今天告訴法新社，全球正邁向有記錄以來的最炎熱7月份。

法新社報導，亞洲、歐洲及北美洲正經歷持續的熱浪，加拿大及希臘已遭受野火侵襲。除了發生農作物枯萎、冰川融化和野火風險增加等情況，高於常溫也會導致中暑、脫水和心血管壓力等健康問題。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）指出：「（今年）7月頭15天已是有記錄以來最熱15天…（今年）7月正邁向有記錄以來最熱的7月份。」

布諾坦普還說，氣溫變遷正使整個氣候系統變暖，尤其是今年，除了這個趨勢之外，還有兩種現象可能發揮作用，包括聖嬰現象（El Nino）及與較弱風有關的海洋異常高溫。（譯者：陳正健）1120720