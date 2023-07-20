路透社/易普索最新民調顯示，在美國共和黨總統候選人提名戰方面，前總統川普的黨內支持率高達47%，占據主導地位，遠高於主要對手佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的19%支持率。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）對全美4414名成人，進行為期7天網路民調，衡量精確度的指標信賴區間約為2個百分點。

民調結果顯示，在共和黨總統候選人提名戰方面，川普（Donald Trump）這次黨內支持率達47%，高於6月份時的43%。

川普的黨內支持率除了領先迪尚特，也遠超其他對手，包括企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）及前副總統彭斯（Mike Pence），兩人支持率分別為9%及7%。

此外，若假設川普將在2024年11月大選對決現任總統拜登，兩人將展開一場激烈選戰，拜登將以37%支持率，領先川普的35%。

其餘28%受訪者則表示，他們不確定是否投給川普或拜登，可能會投票給其他人或都不投。（譯者：陳正健）1120720