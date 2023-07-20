無論是男生還是女生，出門在外都要注意安全。中國浙江省杭州市有一名張姓男子，因為長得太帥，竟被3名女同事灌醉，隨後搭計程車到酒店，還討論要讓男子吃「藍色小藥丸」，司機聽對話內容察覺不對勁，立刻報警處理，解救了男子。事後有微博博主出面踢爆真相，案情大逆轉。

根據爆料，張男因為長相帥氣，深受女同事的喜愛，其中3人便把他灌醉，拉上計程車後準備帶到酒店「享用」，路上討論到需要「偉哥」（藍色小藥丸），於是請司機開到藥局，由其中1人去買藥，抵達酒店後，3名女同事攙扶張男，很興奮地走進大廳。

網路爆料內容。（圖／翻攝自微博）

司機看到3名女子的表情，還聽到「偉哥」，加上男子酒醉，全部串起來細思極恐，於是報警。警方趕到現場時，發現3名女子正幫躺在床上的張男擦洗身體，她們感到十分羞愧，坦言「誰讓他長得太帥了，我們沒忍住」，最後被判處拘留15天，每人罰款800人民幣，同時教育張男，男性在職場上也要學會防止性騷擾和保護自己身體安全。

事情在網路瘋傳，然而微博博主「遠離男人幸福晚年」指出，這件事是假的，用2018年的新聞圖片造謠，原新聞是一對男女在路邊叫車，3名酒醉女子見男生長得帥，應把攔下的計程車讓給他，還把他往車上拖，在酒吧服務員的幫忙下才得以脫身。最後，3名女子被警察帶走，酒醒才意識到錯誤，此事中3女1男全遭到警方拘留。

原本新聞內容。（圖／翻攝自微博）

由於評論搧風點火愈來愈多，博主「遠離男人幸福晚年」已經投訴警方，希望制止謠言。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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