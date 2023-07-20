新竹縣新埔警分局錦山派出所，一名黃姓員警今（19日）下午被發現持槍自戕，由於現場並未留下遺書，黃員此前也與同仁互動正常，但曾對長官表示「不適應」，不料接完最後一通報案電話就發生憾事。

據悉，黃姓員警兩度從警，起初2011年畢業後便入職，直至2019年底離開警界，後於2020年服務保五總隊至今，今年5月被派往新埔分局錦山派出所支援。回顧案發經過，黃員擔服14時至16時值班勤務，原本還在派出所內和退休工友聊天，也與同仁互動正常。而就在他接完一通民眾的車禍報案電話，便走到後方通道，拔出配槍自戕。

之後退休工友聞聲上前查看，發現黃員頭部有開放性傷口，立即聯絡急救單位，不幸的是，黃員在醫護抵達前就失去呼吸心跳。

錦山派出所地處偏鄉，黃員過往多次反映部分經手事務，應由轄區員警負責，他雖不喜歡和同仁談論工作事宜，但曾對長官表示「不適應」，雖有得到關懷慰藉，但仍沒撐過這關。對此，警分局事後除了通知黃員家屬北上，也承諾會協助處理後事。

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