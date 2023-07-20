美國肯塔基州一名18歲女大生勞倫（Lauren Collins），當地時間16日午夜駕車出門，被對向車道掉落的輪胎砸中，後遭送醫急救不幸死亡，讓親友悲慟不已。對此，警方表示，目前仍在確認肇事者身分，懷疑當時經過此路的一輛四輪皮卡車司機涉有重嫌。

綜合《FOX19》、《紐約郵報》報導，勞倫獨自開著別克（Buick）品牌的汽車，在75號洲際公路往南行駛。不料，當下對向車道掉落的一個輪胎，在分隔島上快速彈起，接著徑直砸向擋風玻璃，導致她的車身失控飄移到路邊。

之後搜救隊員獲報到場，將昏迷的勞倫從汽車殘骸拖出，送往辛辛那提大學醫療中心急救，但由於傷勢過重，她仍被宣告不治。警方研判，肇事的車輛是四輪皮卡車，勞倫正是被其中一個輪胎砸中死亡，目前仍在確認司機身分。

此外，勞倫的意外過世，讓親友悲痛萬分，堂哥表示「天堂將會迎來一個珍貴的天使」。至於家人工作的卡溫頓天主教高中（ Covington Catholic High School），更專門在官網製作一個悼念頁面，透露天性活潑、崇尚自由，曾參加舞蹈社團的她，生前在當地某大學就讀時尚相關科系。

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